Incidente col trattore, grave un uomo di 40 anni

Monterchi (Arezzo), 13 giugno 2025 – Grave incidente nella mattinata di oggi, 13 giugno, nel comune di Monter chi, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 40 anni è stato investito da un trattore. L'allarme è scattato poco prima delle 13, facendo mobilitare i soccorsi in tempi rapidi.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro, i carabinieri della stazione di Pieve Santo Stefano, il personale del servizio Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) e l'elisoccorso Pegaso 2.

L'uomo, soccorso in gravi condizioni, è stato stabilizzato sul luogo dell'incidente e successivamente trasportato in codice 3 - che indica la massima urgenza - all'ospedale Le Scotte di Siena a bordo dell'elisoccorso. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.