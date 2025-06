Muore schiacciato dal trattore. Nuova tragedia sulla Cassia

Tragedia ieri mattina attorno alle 9,15 nel Comune di Barberino Tavarnelle dove ha perso la vita Sandro Mugnaini, 69 anni, a seguito del ribaltamento del trattore che stava guidando. Mugnaini era molto conosciuto e apprezzato sul territorio.

L’incidente è avvenuto all’altezza di San Filippo. Mugnaini, che proveniva da Barberino lungo la Cassia, all’altezza dell’hotel Primavera ha girato a sinistra per immettersi in via della Repubblica, che poi diventa strada di Codilungo, zona dove abita anche il fratello. Proprio quando ha imboccato via della Repubblica, il trattore si è ribaltato. E ha schiacciato il corpo di Sandro Mugnaini. Immediati sono stati i soccorso allertati da altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Sono arrivati il 118 con la Misericordia di Barberino Tavarnelle, i vigili del fuoco di San Casciano, la polizia dell’Unione e i carabinieri.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno alzato con i cuscini di sollevamento il trattore, ed estratto il 69enne per affidarlo poi al personale sanitario. Purtroppo il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia ha destato immediatamente sgomento nella comunità di Barberino dove Sandro Mugnaini era molto conosciuto. Sposato, la moglie gestisce un agriturismo dopo essersi occupata di un ristorante nel centro storico del borgo medievale, babbo di tre figli (una è magistrato, uno è dedito alla ristorazione), Mugnaini è discendente di una famiglia di mugnai con il babbo e lo zio titolari del mulino del paese. Barberinese doc, aveva una grande passione per la caccia e gli piaceva stare a contatto con la natura, con la campagna. Questo lo portava a stare spesso in sella al trattore per svolgere attività agricole. Pensionato, riusciva a dedicarsi alle passioni che più gli piacevano.

La dinamica dell’incidente di ieri è tutta da ricostruire. Ci penseranno gli agenti della polizia dell’Unione dei Comuni del Chianti fiorentino che hanno effettuato i rilievi a capire cosa sia successo in quell’incrocio tra la Cassia e via della Repubblica. Di certo c’è che in quell’incrocio si è consumata una terribile tragedia che ha spezzato la vita di un uomo al quale piaceva vivere, amato da tutti.

Andrea Settefonti