Perde il controllo del suo trattore. Sfiorata la tragedia: trentenne ferito

Schizza a terra dal trattore del quale aveva perso il controllo finendo per essere investito. Brutto incidente ieri mattina nelle campagne di Loro Ciuffenna, in località Oliveto. Poteva assolutamente finire in tragedia ma se la caverà con fratture multiple un uomo di trent’anni che, mentre stava percorrendo una discesa, per cause che sono ancora in corso, ha perso il controllo del suo trattore con carrello e per evitare tragiche conseguenze è riuscito, con una prontezza di riflessi, a schizzare a terra non riuscendo, però, a schivare il mezzo che con una ruota l’ha centrato procurandogli una lesione del bacino, fratture multiple alle gambe e una spalla. Escluse, e non è poco vista la dinamica del sinistro, lesioni all’altezza del midollo spinale dato che all’arrivo dei soccorritori, chiamati da altre persone che hanno assistito alla scena, le gambe seppur doloranti reagivano agli stimoli. Non sono state facili le operazioni di recupero dell’uomo; sono giunti sul posto un’ambulanza, l’elisoccorso Pegaso oltre a l’elicottero dei vigili del fuoco per cercare di poter accelerare più possibile i tempi dell’intervento. Dopo una prima constatazione di quello che era realmente avvenuto, nonostante non fosse in pericolo di vita, ne è stato però disposto il trasferimento proprio per la gravità delle lesioni avute all’ospedale fiorentino di Careggi dove i medici, dopo una prima attenta valutazione, hanno deciso per un suo immediato ricovero per una prognosi stimata in diverse settimane. Ma come detto poteva finire molto peggio, se non avesse avuto la prontezza di sbalzare dal trattore sarebbe potuto incorrere in qualcosa di molto più grave, considerato che il mezzo metro dopo metro stava acquisendo velocità e avrebbe potuto ribaltarsi su se stesso da un momento all’altro.

Proprio come è accaduto lo scorso 1° giugno al 75enne Paolo Ferri che ha purtroppo perso la vita nelle campagne di Laterina dove con il proprio trattore a cingoli, anche qui molto probabilmente per una distrazione, è infilato in un fosso con una ruota rimanendone schiacciato senza possibilità di poter ricorrere alle cure dei soccorritori del 112, chiamati immediatamente con la speranza di salvargli la vita ma che, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso che, a quanto ricostruito dalle autorità competenti, sarebbe avvenuto sul colpo. Un dramma, questo, che ha sconvolto la moglie, i suoi due figli oltre che la comunità di Ponticino dove l’uomo era molto conosciuto anche per essere il gestore assieme alla famiglia di un negozio di materiali elettrici. Al giovane uomo di ieri è andata decisamente meglio, sarà questione di mesi ma potrà però con molta pazienza tornare alla vita di tutti giorni.