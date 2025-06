Morgana, morta a 29 anni nell’incidente. “Ragazza adorabile, non ci sono parole”

Terricciola (Pisa), 18 giugno 2025 – Morgana Ciandri “era una adorabile ragazza”, “ci riempiva le giornate di gioia”. Viene ricordata così la giovane ragazza, 29 anni, deceduta oggi, mercoledì 18 giugno, in un incidente stradale. Il ricordo della Misericordia Selvatelle, dove Morgana aveva svolto il servizio civile, è straziante. “Non ci sono parole, ci stringiamo alla famiglia in questo momento di forte lutto”, scrive la Misericordia sui social.

La tragedia è avvenuta intorno alle 12:30 a Soiana, frazione di Terricciola in provincia di Pisa. Morgana Ciandri stava procedendo in via del Pino con una utilitaria, una vecchia Renault Twingo, quando all’improvviso il veicolo, andato fuori controllo, si è ribaltato finendo in un campo ai margini della strada. La 29enne è stata proiettata fuori dal veicolo.

Le cause sono ancora in fase di accertamento ma in base alle prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Lanciato l’allarme al 112, i soccorritori del 118 sono arrivati al prima possibile. Nonostante l’arrivo dell’ambulanza, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno effettuato i rilievi per capire cosa sia successo e perché l’auto abbia sbandato finendo fuori strada. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.