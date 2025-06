Scontro fra auto e camion, giovane di 26 anni trasportato in ospedale

Borgo a Mozzano (Lucca), 17 giugno 2025 – Paura sulla via Ludovica per un incidente fra auto e camion. Lo scontro è avvenuto nel comune di Borgo a Mozzan o, in provincia di Lucca. Secondo le prime informazioni un giovane di 26 anni, che era alla guida della macchina, ha avuto la peggio. Nell’incidente ha infatti riportato un trauma al bacino ed è stato trasportato all’ospedale Cisanello. Da quanto emerso non sarebbe in gravi condizioni. La chiamata al 118 è arrivata poco dopo le 14 del pomeriggio di oggi, 17 giugno. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso, altri mezzi del 118 e i vigili del fuoco.