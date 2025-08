Montevarchi, agguato a colpi di pistola in centro. Gambizzato a 35 anni, ipotesi droga. Colpito a freddo da due in scooter

Montevarchi (Arezzo), 2 agosto 2025 – Potrebbe essere legato al traffico delle sostanze stupefacenti il gravissimo episodio avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, in piazza Vittorio Veneto a Montevarchi, a due passi da via Roma nel pieno centro storico cittadino. Due italiani su di uno scooter hanno infatti ferito con un colpo d’arma da fuoco un italo marocchino di 35 anni residente in zona, colpito non in maniera grave, a una gamba nel bel mezzo di una serata che vedeva anche altre persone presenti nel luogo del fattaccio. Poteva insomma trasformarsi in una vera e propria tragedia, le due persone sullo scooter sono fuggite mentre il ferito ha percorso alcune decine di metri per poi fermarsi davanti a una gelateria adiacente il plesso edilizio del Fori Varchi dove ha dovuto, suo malgrado, visto i tanti precedenti a suo carico sempre per lo spaccio di droga, chiamare i soccorsi per la cospicua fuoriuscita di sangue all’arto preso di mira dai malviventi. Immediati sono giunti sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza della misericordia di San Giovanni oltre alle forze dell’ordine, nello specifico la compagnia dei carabinieri di San Giovanni che sta facendo luce su questo increscioso episodio. Sembra, comunque, che i militari siano già sulle tracce dei due che si sono resi artefici di questa sparatoria che non ha, per fortuna, portato a conseguenze tragiche per il trentacinquenne che, dopo essere stato medicato, è poi andato assieme a soccorritori e carabinieri al pronto soccorso dell’ospedale della gruccia dove, dopo alcuni esami strumentali, sarebbe poi stato dimesso con alcuni punti di sutura e messo nuovamente a disposizione delle autorità competenti impegnate nel far più luce possibile su questa vicenda che ha creato panico e tanta paura tra i residenti che già, in più di un’occasione, anche sui social, avevano manifestato forte preoccupazione per alcuni giri balordi all’interno del centro storico cittadino soprattutto nelle ore serali. L’amministrazione comunale ha poi messo a disposizione le immagini della videosorveglianza presenti nel punto nel quale è avvenuta la sparatoria. La zona, peraltro, è stata teatro anche di un altro episodio stavolta conclusosi tragicamente nel 2006, quando a pochi passi dalla stazione ferroviaria fu accoltellato a morte un cittadino albanese da parte di tre uomini poi fuggiti. Lavorava come muratore per una ditta del posto, furono alcuni fendenti al petto e all’addome a lasciarlo a terra praticamente privo di vita fin da subito nonostante il tempestivo intervento del 118 e il successivo trasferimento nel nosocomio valdarnese.