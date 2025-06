Premi Firenze nel cuore ecco chi ha vinto: dagli educatori ambientali a Frescobaldi

Firenze, 18 giugno 2025 - 'RicciOrto', un gruppo di giovani volontari del Quartiere 4 a Firenze impegnati nella promozione di pratiche sostenibili e nell'educazione ambientale attraverso orti urbani condivisi ha vinto il premio 'Firenze nel cuore', destinato a chi, anche con piccoli gesti, contribuisce a migliorare la città.

Il riconoscimento 'Corporate' è andato al gruppo Giorgio Giorgi (Quartiere 2) che, si legge in una nota, "da sempre dona lustro a Firenze mostrando grande impegno nel campo dell'editoria, promuovendo la divulgazione culturale ed investendo sul territorio fiorentino".

Premio Speciale 'Firenze nel cuore' ai Marchesi Frescobaldi per il progetto sociale realizzato sull'isola di Gorgona, con il quale hanno saputo intrecciare la cultura del vino con l'impegno sociale. Il riconoscimento è organizzato dalla onlus 'SaveTheCity', col patrocinio del Comune. Oltre agli assessori comunali Giovanni Bettarini, Letizia Perini e Jacopo Vicini, alla serata di premiazione erano presenti anche la Vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, ed i consiglieri regionali Cristina Giachi e Andrea Vannucci. Il Premio è una iniziativa di SaveTheCity, sostenuta dall’ Assessore alla Cultura, Partecipate, Rapporti con il Consiglio comunale e metropolitano, Attuazione del programma Giovanni Bettarini, e dai presidenti dei Quartieri Mirko Rufilli, Michele Pierguidi, Serena Perini, Mirko Dormentoni e Filippo Ferraro.

“Come Amministrazione siamo particolarmente vicini a questa iniziativa perché premia chi ha attenzione e cura degli altri”, ha detto l’assessore Giovanni Bettarini. “Grazie al lavoro della Onlus SaveTheCity vengono ringraziati quei cittadini che in maniera silenziosa, e talvolta anche anonima, hanno aiutato la nostra città o altre persone in difficoltà. La serata di premiazione è stata un grande evento per tutta la città”.

“Il Premio Firenze nel Cuore non è solo una cerimonia: è un gesto collettivo. È la nostra risposta a chi ogni giorno, in silenzio e con passione, si prende cura della città. Con questo premio celebriamo il valore dei gesti, piccoli e grandi, che tengono viva l’anima di Firenze - afferma il presidente di Save The City Alessandro Tarducci - Quest’anno, a rendere ancora più significativo l’evento, è stata una location diversa dal solito. Abbiamo scelto The Social Hub Belfiore, un luogo che rappresenta al meglio la visione della ‘Firenze che verrà’, in un momento in cui la città si prepara a vivere trasformazioni importanti, sia urbane che culturali. Ringraziamo The Social Hub per l’ospitalità e per aver sposato lo spirito del Premio. Per noi di Savethecity è stato un onore raccontare queste storie e farle brillare davanti a tutta la comunità. Ieri abbiamo portato ancora una volta il cuore della città al centro della scena”.