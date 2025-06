Colpo nella notte, blitz in casa di Dario Nardella: ladri messi in fuga dal cane

Firenze, 18 giugno 2025 – Hanno manomesso la rete che delimita il giardino e forzato la porta del piano terra. Una volta dentro, hanno rovistato nei mobili del soggiorno senza però riuscire a portare via beni di valore. Blitz dei ladri nella casa dell’ex sindaco di Firenze, Dario Nardella. È accaduto nella notte tra sabato e domenica. Nell’abitazione, situata nella zona sud di Firenze, non erano presenti né la moglie né i figli dell’attuale europarlamentare del Partito Democratico, che a sua volta in quel momento si trovava a Bruxelles per alcuni appuntamenti istituzionali.

L’allarme è arrivato ai carabinieri nella mattinata di domenica: i militari, una volta sul posto, hanno ricostruito la dinamica del furto. Stando a quanto trapela, i ladri una volta dentro si sarebbero imbattuti nel cane della famiglia Nardella, Ginger, che avrebbe cominciato ad abbaiare, mettendo così in allerta i ’visitatori’ e sventando in parte il colpo.

Il bottino magro (sono stati portati via beni di poco valore), non ha evitato però ai ladri di lasciare tracce del loro passaggio. Alcuni oggetti sono stati spostati e la recinzione che perimetra il giardino leggermente divelta. I carabinieri della stazione di Oltrarno stanno passando al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona. Nardella, contattato dalla redazione, ha spiegato che si è trattato di una spiacevole “visita” ma senza grossi ammanchi. Il merito di aver bloccato il furto, ha continuato l’ex sindaco, va riconosciuto alla cagnolina Ginger, incline ad abbaiare agli estranei e a difendere il proprio ’territorio’. Nessun pericolo, ha aggiunto, hanno corso i suoi familiari, in quel momento non presenti nell’abitazione.

L’ultimo colpo in una casa di un vip a Firenze risale ad aprile dell’anno scorso. I ladri, in quel frangente, presero di mira la casa nella zona di Ricorboli dove abitava il giocatore della Fiorentina, Antonin Barak. Intervennero i carabinieri delle stazioni di Ricorboli e Legnaia. I soliti ignoti provarono a mettere a segno il furto nell’abitazione mentre il centrocampista non era a casa perché impegnato nella partita di Conference League.

Due uomini, col volto coperto, riuscirono a entrare dopo aver rotto una porta finestra in vetro. Ma per fortuna l’arrivo del vicino, allarmato dai rumori, spaventò i due balordi, che scapparono a gambe levate. Durante le fasi della fuga, i ladri furono visti scappare a piedi da un altro vicino di casa, che chiamò il 112 Nue. Sul posto intervennero anche i carabinieri della scientifica.