Firenze, studio medico preso di mira dai ladri: quarto furto. Quella volta che rubarono gli yogurt

Firenze, 23 maggio 2025 – Ladri in azione nella notte in uno studio medico a Firenze, già preso di mira altre tre volte. Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa, all'angolo tra via Benedetto Marcello e via Ponte alle Mosse. L'ammanco è ancora da quantificare. A chiamare il 112 Nue, questa mattina le segretarie dell'ambulatorio intorno alle 8:30. Sul posto sono intervenute una volante e la polizia scientifica.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi dopo aver forzato due finestre sono entrati nel locale e hanno rovistato negli armadi alla ricerca di denaro. La polizia scientifica per tutta la mattina è stata impegnata nella ricerca di tracce lasciate dai ladri. Al vaglio degli investigatori anche i video delle telecamere di videosorveglianza. I pazienti che avevano appuntamento con i quattro medici che lavorano nella struttura sono stati costretti a fare dietrofront di fronte al cartello affisso sulla porta: «Al momento lo studio è chiuso causa furto, sono in corso i rilievi della scientifica. Grazie della collaborazione». Non è la prima volta che l'ambulatorio finisce nel mirino dei ladri: era già successo nel febbraio scorso e altre due volte nel 2024. In un'occasione, i malviventi fecero razzia di yogurt nel frigorifero dello studio, lasciando aperta la porta dell'elettrodomestico e rendendo così inservibili i farmaci contenuti all'interno