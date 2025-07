Il lato casual del ministro: Nordio in Versilia, tra t-shirt (speciali) e dialoghi in piscina con Alfonso Signorini

Forte dei Marmi, 18 luglio 2025 – Un ministro come non lo si vede spesso. Ma d’altronde anche loro vanno in vacanza. In Versilia, o meglio al Forte dei Marmi, ormai conclamata meta di personaggi illustri, vip e chi più ne ha più ne metta, c’è anche il Guardasigilli, il ministro della Difesa Carlo Nordio.

Gianna Manni e il ministro della Difesa Carlo Nordio alla Masseria Gianna (Foto da Instagram)

Il ministro è stato fotografato più volte mentre si rilassa e si gode qualche momento di riposo in Toscana. Il primo scatto è stato pubblicato su Instagram dalla Masseria Gianna, il country resort che l’imprenditrice Gianna Manni ha da poco realizzato a Seravezza.

C’è un dettaglio che non sfugge nell’abbigliamento casual del ministro. Quella t-shirt con scritto “Nuts!”. Una scelta casuale? Niente affatto. Una settimana fa il ministro era finito sotto assedio dalle opposizioni in Senato per la vicenda Almasri. Al question time il ministro aveva citato la celebre espressione del generale di brigata americano Anthony McAuliffe durante la battaglia di Bastogne per escludere le sue dimissioni: "Sapete cosa ha detto il generale McAuliffe durante la battaglia di Bastogne? 'Nuts!'", ha dichiarato il Guardasigilli. Un episodio che risale al Natale 1944, quando nelle foreste del Belgio orientale, le unità statunitensi si ritrovano circondate a Bastogne. Il 22 dicembre le forze tedesche consegnano un ultimatum di resa al comandante americano minacciando “l’annientamento totale” dei suoi uomini se non si fossero arresi. McAuliffe, dopo aver letto il messaggio avrebbe esclamato: “Nuts!”. Parola che fu poi riferita alla delegazione tedesca. Della serie: "Andate all’inferno!”. Ecco dunque il senso di quella t-shirt indossata dal ministro.

Il ministro della Difesa Carlo Nordio a bordo piscina con Alfonso Signorini (Foto da Instagram)

Nordio viene poi fotografato in una piscina a Forte dei Marmi in compagnia di Alfonso Signorini. È lo stesso conduttore televisivo e direttore editoriale del settimanale ‘Chi’ a pubblicare lo scatto su Instagram. Un incontro insolito, tra musica e chiacchiere estive. "Sorprese d’estate. Parlare di Bach e di Donizetti a bordo piscina con il ministro Nordio", ha scritto Signorini a corredo della foto che li ritrae in piscina, mentre stanno parlando. Signorini sta trascorrendo in Versilia parte delle sue vacanze estive. Proprio oggi, venerdì 18 luglio, va in scena la Tosca da lui prodotta, che inaugura il cartellone del Festival Puccini 2025 al Gran Teatro all'aperto di Torre del Lago.