Il cuore d’oro del bagno dei vip al Forte dei Marmi. C’è un ombrellone per chi non può permettersi di pagare

Forte dei Marmi, 27 giugno 2025 – L’ombrellone sospeso nella spiaggia vip. Perchè necessità e lusso possono andare a braccetto. E’ l’originale proposta che vede uniti un piccolo imprenditore fortemarmino (che vuole rimanere anonimo) e Gaio Giannelli con la moglie Andreea Caseru, noto ristoratore e gestore dello stabilimento Montecristo di ponente, a due passi dal pontile: assieme hanno deciso di sostenere le spese per mettere a disposizione per l’intera stagione ’l’ombrellone amico’, un punto ombra per regalare una vacanza con i fiocchi laddove il costo di un affitto stagionale si aggira dai 6 agli 8 mila euro.

Sarà sufficiente contattare lo stabilimento e indicare il proprio nome, poi a seconda del numero degli interessati, ci sarà una possibile distribuzione di turnazioni nei mesi di luglio, agosto e settembre garantendo il massimo riserbo. Infatti l’ombrellone non sarà mai lo stesso, così da non identificarlo per la sua destinazione.

Dal punto di vista operativo a verificare le effettive necessità sarà preziosa la collaborazione del consigliere comunale Simona Seveso (Impegno sociale) che è stata contattata dagli ideatori del piano solidale per una miglior organizzazione delle richieste.

“Sono onorata di esser stata coinvolta – commenta Seveso –

per quella conoscenza del paese e la vicinanza alle persone che sono da sempre il mio biglietto da visita. Sarà una prima esperienza che mi auguro si trasformi in un progetto pilota: ci sono attività che già in modo silenzioso danno generi alimentari a chi ha bisogno ma c’è necessità dell’aiuto di tutti per avere una comunità capace di costruire una rete davvero solidale”. “E’ un’iniziativa strepitosa perchè permette a tutti di godere non solo del mare ma anche di un po’ di felicità visto he Forte dei Marmi è sempre più off limits” commenta Gaio Giannelli.

“In questo particolare periodo storico più che mai le persone si sono allontanate – commenta l’imprenditore che ha pagato parte della quota dell’ombrellone da destinare ai nuclei in difficoltà – e non c’è più quella solidarietà di vicinato che accomunava i nostri nonni e la loro società: oggi spesso non ci salutiamo o neppure ci conosciamo tra vicini di casa. Con questo piccolo gesto vorrei coinvolgere più persone possibili. Non sono migliore degli altri, ho solo avuto una piccola idea che però può diventare davvero grande se altri vorranno aderire”.

Francesca Navari