Prato, inchiesta corruzione: niente arresti per Bugetti, Matteini Bresci ai domiciliari

Prato, 26 giugno 2025 – Nell’inchiesta pratese che vede l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci accusato di aver corrotto l’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti, il gip ha deciso per gli arresti domiciliari per l’imprenditore, mentre per Bugetti c’è il “venir meno delle esigenze cautelari in seguito alle dimissioni dell’indagata dalla carica di primo cittadino di Prato”, come si legge in una nota firmata dal procuratore capo Filippo Spiezia.

Per entrambi, secondo il gip sussistono “gravi indizi di colpevolezza, ma nel caso di Matteini Bresci c’è “la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato”.

Nell’ordinanza del gip si afferma che “il sindaco di Prato si è uniformata alle richieste dell'imprenditore in ragione del rapporto di amicizia e gratitudine che aveva verso il medesimo a causa dei benefici ricevuti nel corso degli anni”.