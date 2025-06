Prato, tensione in consiglio comunale: proteste contro la sindaca Bugetti, cartelli con scritto “dimissioni”

Prato, 19 giugno 2025 – Tensione in consiglio comunale a Prato. Al centro delle polemiche la sindaca Ilaria Bugetti, indagata per corruzione. Nel pomeriggio di oggi, 19 giugno, durante la seduta l’opposizione ha lasciato l’aula consiliare fin dalle prime battute, in segno di protesta contro il rifiuto di discutere 11 question time sul caso Bugetti.

Parte del pubblico presente ha mostrato cartelli con scritto “Dimissioni” quando la sindaca Bugetti ha iniziato a parlare rispondendo all’unico question time rimasto ‘attivo’, quello della consigliera del Pd Monia Faloni. I cartelli sono stati rimossi velocemente dai vigili urbani presenti in aula.

"Verità, dignità, dimissioni". Cartellone di protesta contro la sindaca di Prato Ilaria Bugetti

“Il procedimento penale che mi vede coinvolta e di cui ho dato notizia io per prima non appena ho ricevuto l’avviso di garanzia – ha sottolineato la prima cittadina – è nella fase di indagini preliminari che come tali sono coperte da segreto istruttorio. Violarlo metterebbe a rischio la validità delle indagini stesse e le tutele che il nostro ordinamento prevede per gli indagati". "Non conosco le fonti da cui la stampa ha attinto per pubblicare interi passaggi di atti che dovrebbero essere solo nella disponibilità delle parti, ossia procura e indagati - aggiunge Bugetti - ritengo che ogni mia dichiarazione in questo momento rappresenterebbe una grave mancanza di rispetto verso gli organi inquirenti che incontrerò lunedì prossimo. Come ho già comunicato venerdì scorso, non mi sottrarrò a nessun riscontro, spiegando le mie ragioni, confidando nel fatto e avendo la certezza che il mio operato è sempre stato improntato alla correttezza personale, istituzionale nonché giuridica"