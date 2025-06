Pride, la città si prepara. Sabato cambia la viabilità. Ecco tutte le deviazioni

Inizia il conto alla rovescia, ma occhio ai divieti. Sabato 21 giugno la città ospiterà il Toscana Pride. La manifestazione si terrà dalle 15 alle 20.30 circa: i divieti di sosta partiranno già dalle 9 del mattino e resteranno in vigore fino alle 20:30. Questo l’elenco delle vie e delle piazze: piazza Mercato Nuovo, accanto al tempio buddista e all’incrocio con viale Galilei; viale Galilei, tra piazza Mercato Nuovo e via Protche; via Protche, all’incrocio con viale Galilei e piazza Ciardi; piazza Giovanni Ciardi; via Porta al Serraglio; via del Serraglio; via Guizzelmi; largo Carducci; via Magnolfi; via Cavallotti; via Sant’Antonio, solo nel tratto compreso tra via San Giorgio e canto al Mercatale; canto al Mercatale; piazza Mercatale; via Matteotti, solo nel tratto compreso tra il via Amendola e via Gobetti ed il ponte Venti Settembre; via Arcivescovo Antonio Martini, solo nel tratto compreso tra ponte Venti Settembre e piazza San Marco; piazza San Marco; viale Piave; piazza Santa Maria delle Carceri, nel tratto tra viale Piave e via San Bonaventura; via Dante, all’incrocio con piazza Santa Maria delle Carceri; via del Ceppo Vecchio; via San Giovanni; via della Fortezza; via Bartolini; via della Sirena; piazza Duomo, tratto di collegamento tra via della Sirena e piazza Lippi.

I divieti di transito inizieranno invece a partire dalle 15 e resteranno in vigore fino alle 20:30 in piazza del Mercato Nuovo, nel tratto compreso tra il tempio buddista e viale Galilei; viale Galilei, nel tratto compreso tra piazza Mercato Nuovo e via Protche; via Protche, nel tratto compreso tra viale Galilei e piazza Ciardi; piazza Ciardi; via Porta al Serraglio; via del Serraglio; via Guizzelmi; largo Carducci; piazza Duomo; via Magnolfi; via Cavallotti; via San Giorgio, nel tratto compreso tra via Cavallotti e via Sant’Antonio; via Sant’ Antonio, nel tratto compreso tra via San Giorgio e canto al Mercatale; canto al Mercatale; piazza Mercatale; ponte al Mercatale; via Matteotti, nel tratto compreso tra ponte al Mercatale e ponte Venti Settembre; ponte Venti Settembre; via Arcivescovo Antonio Martini; piazza San Marco; viale Piave; piazza Santa Maria delle Carceri.

Inoltre il traffico proveniente da viale Galilei, lato ponte Datini, dovrà obbligatoriamente svoltare a destra in via Bresci per dirigersi verso via Bologna; il traffico proveniente da via Machiavelli e diretto in via Pomeria sarà deviato in via Matteotti, piazza Stazione, viale Vittorio Veneto, via Pomeria;

I residenti nella cinta muraria saranno deviati in via Frascati, via Carbonaia, via dei Migliorati, via San Jacopo per raggiungere l’incrocio tra via Santa Trinita e via Cambioni. Inoltre, dalle 14 alle 20.30 verranno spenti i varchi elettronici di controllo dell’accesso alla Ztl “A” (0-24) posti in via Guizzelmi e in via San Jacopo all’incrocio con via Modesti.