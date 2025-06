Corteggio storico. Tuffo nella storia. È la grande festa

Il Corteggio Storico di Montemurlo è più di una semplice festa rinascimentale: è un viaggio emozionante nella storia toscana, che commemora la Battaglia di Montemurlo del 2 agosto 1537, che segnò l’unificazione della Toscana moderna. Giunta alla 34esima edizione, la manifestazione si apre giovedì 26 giugno alle 20 con il banchetto rinascimentale in piazza Castello alla Rocca. Il ristorante La Taverna della Rocca preparerà i piatti rinascimentali. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 328.9857707. Il banchetto sarà accompagnato da spettacoli di bandiere e tamburi, danze antiche, giocolieri e le rime e le storie di Gianluca Foresi. Chiuderà la serata il suggestivo spettacolo di fuoco Vassago del TandemBliss Duo. Domenica 29 giugno alle 9,30 Camminata storica: le vie della battaglia. Il gruppo trekking La storia Camminata- Compagnia Michele Calamai insieme ad Alessia Cecconi , direttrice della Fondazione Cdse, accompagnerà i visitatori. Il punto di ritrovo è in piazza Bini a Bagnolo. Necessarie scarpe da trekking (info 0574-558584). La giornata rinascimentale si apre invece alle ore 10,30 in piazza Amendola a Oste, dove saranno allestiti accampamenti storici con la Compagnia “Giovanni Dalle Bande Nere”, la “Compagnia de Valcento” e gli “Sbandieratori della Signoria”. Inoltre, in piazza si potranno trovare gli antichi mestieri a cura della Schola Hominus Burgim ed attività didattiche in compagnia dei Falconieri della Fortezza e dei loro rapaci e di Terzo studio Progetti con ’Gioca la piazza’.

Il momento clou della giornata si avrà alle ore 20,30 con la partenza del 34esimo Corteggio storico per le vie di Oste. La sfilata di figuranti e autorità percorrerà via Curiel, via Scarpettini, via Treviso, via Venezia, via Oste, via Adda, via Gramsci, piazza Amendola. La serata sarà chiusa dai saluti delle autorità e dalla consegna simbolica al sindaco Simone Calamai della chiave della Rocca di Montemurlo. "Il Corteggio storico di Montemurlo riassume in sé storia, promozione del territorio, cultura, svago e socialità- sottolinea il sindaco Simone Calamai- Una manifestazione che è cresciuta nel tempo, migliorando di anno in anno".