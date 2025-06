Morta nell'incidente a 29 anni, lutto cittadino ed eventi annullati

Terricciola (Pisa), 19 giugno 2025 – La morte piomba improvvisa sulla campagna di Aia Bianca San Marco e strappa alla vita una giovane donna di appena 29 anni. Si chiamava Morgana Ciandri. Ieri mattina poco prima di mezzogiorno e mezzo Morgana stava tornando a casa, a Morrona, alla guida della sua Renault Twingo vecchio tipo. Era uscita dal lavoro e stava andando a casa per la pausa pranzo. All’improvviso l’utilitaria perde il contatto con l’asfalto e finisce in un triangolo di erba e terra, a due passi da una piccola uliveta e da un campo di grano, dove la via del Pino, fa una semicurva in prossimità dell’intersezione con una stradina di campagna. Qui, in questo tratto di strada apparentemente non pericolo, la ventinovenne ha perso il controllo della macchina che è finita nel campo e si è ribaltata.

L’auto di Morgana Ciandri nel campo dopo il tragico incidente

Morgana Ciandri è morta sul colpo. Non c’è stato niente da fare. I soccorritori inviati dalla centrale del 118 hanno provato a rianimarla, ma alla fine hanno dovuto desistere. La salma della ventinovenne – ex studentessa dell’Itis Marconi di Pontedera e volontaria della Misericordia di Selvatelle dove ha svolto il servizio civile – è stata rimossa dopo l’autorizzazione del magistrato di turno informato dai carabinieri e messa a disposizione della famiglia per il funerale. Non ci sarà l’autopsia. L’auto è stata posta sotto sequestro per le verifiche del caso. Secondo gli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma della stazione di Terricciola e della compagnia di San Miniato nel drammatico incidente non sono coinvolti altri veicoli. Tra le ipotesi quella di un malore o di una disattenzione. La scomparsa di Morgana ha destato commozione e cordoglio in tutta la comunità. “Apprendiamo con dolore la terribile notizia della scomparsa di Morgana Ciandri, adorabile ragazza che ha svolto con noi il suo servizio civile e ci ha riempito le giornate di gioia – scrive la Misericordia di Selvatelle – Non ci sono parole, ci stringiamo alla famiglia in questo momento di forte lutto. Ci mancherai Morgana”. “Siamo sconvolti e distrutti – le parole del sindaco Matteo Arcenni – Una tragedia che lascia dentro un dolore inspiegabile. Trovare altre parole è impossibile. L’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia di Morgana, agli amici e ai conoscenti. È stato indetto lutto cittadino fino a domenica. Annullate feste, manifestazioni ed eventi”.