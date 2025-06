Sparatoria a Umbertide: due feriti, uno è grave

Umbertide (Perugia), 19 giugno 2025 – Un regolamento di conti a colpi di calibro 9. Sullo sfondo lo spaccio di droga ed una piccola e tranquilla località – Banchetti, frazione di Umbertide – terrorizzata e sotto choc. È questa in sintesi la cronaca del fatto di sangue avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 giugno tra la gente nella piccola frazione umbertidese, che alla fine ha fatto contare due feriti a colpi di pistola, di cui uno in condizioni molto gravi e portato all’ospedale in elisoccorso ed un secondo in condizioni meno critiche soccorso da un’ambulanza del 118.

Un testimone oculare, ancora spaventato ma estremamente lucido, si è visto puntare la pistola in faccia. "Sul piazzale tra la Conad e la Cantina Donini - racconta - si trovavano quattro persone, forse albanesi. Ad un tratto attorno alle 19,30 è sopraggiunta un’automobile, da cui dopo averla parcheggiata poco lontano sono giunti due individui, uno dei quali con una pistola in mano. L’uomo (pare anch’esso albanese, ndr) ha sparato alcuni colpi in direzione del gruppetto, che si è subito disperso, ferendone almeno due”.

"Uno dei due feriti – continua il testimone – è caduto a terra davanti al bar ed alla confinante tabaccheria (antistanti il piazzale, ndr) e qui è stato raggiunto dall’uomo con la pistola che gli ha sparato ad una gamba, forse non volendolo uccidere. L’altro ferito si è allontanato verso il ponte sul torrente Nestoro inseguito dal altri colpi di pistola”.

Sul posto i carabinieri della stazione di Umbertide e la polizia per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze. Le indagini sono in corso per dare un volto ai criminali in fuga.