Sir Perugia, il tecnico Lorenzetti: "Vogliamo arrivare in fondo a tutto"

PERUGIA - È cominciata la seconda settimana di preparazione atletica alla Sir Safety Perugia. Nove su quattordici i giocatori presenti in questa prima fase, gli altri sono ancora impegnati con le proprie nazionali. Queste le prime impressioni dell’allenatore Angelo Lorenzetti (nella foto): "I ragazzi del settore giovanile ci aiutano e sono straordinari perché hanno un entusiasmo e un’umilità encomiabile. I miglioramenti di alcuni sono notevoli e questo porterà dei benefici. La prima settimana è stata bassa a livello di volume, ora aumenteremo, i ragazzi hanno rispettato i criteri che avevamo chiesto, di questo gli va dato atto. Abbiamo costruito una squadra per cercare di arrivare in fondo a tutte le manifestazioni. Lo scorso anno ci ha dimostrato che facile non è, ma quel ‘non facile’ ci dà delle indicazioni e degli stimoli per lavorare meglio quest’anno. Per quanto riguarda l’intensità è una stagione veramente compressa, che noi non vogliamo decomprimere. Una stagione così complessa ci obbliga a fare scelte, qualcosa dovremo cambiare, insieme capiremo cosa. Lo stile di questi due anni di squadra titolare e riserve forse non è applicabile a quest’anno, l’importante e che gli atleti si accendano quando sono in campo".

Alberto Aglietti