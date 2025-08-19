Incappucciati irrompono in farmacia

PERUGIA - Un furto in farmacia, una spaccata. Tracce di sangue in strada che fanno pensare a qualche contenzioso regolato con l’uso della violenza. La contabilità degli episodi di criminalità degli ultimi giorni appare piuttosto articolata e diffusa. A Mugnano, come segnala il capogruppo di Forza Italia, Augusto Peltristo, che torna sulla necessità di installare più telecamere, due uomini sono entrati in farmacia con il passamontagna calato sul volto per pretendere l’incasso. "Hanno messo in subbuglio i locali spaventando dipendenti e titolare. Solo il sangue freddo di questi ultimi ha evitato conseguenze peggiori" commenta Peltristo che aggiunge: "Ancora una volta si ripropone il tema della sicurezza e del controllo del territorio.". A Casa Bruciate, invece, è stato preso di mira un centro estetico. I ladri hanno forzato le finestre laterali per entrare e portare via il registratore di cassa, ritrovato domenica sera, lungo il viale alberato dell’ex villa Buitoni a Fontivegge. Proprio da uno scontrino, uno degli amministratori del gruppo Progetto Fontivegge è risalito all’attività commerciale, verificando l’intrusione dando l’allarme. Torna alla carica, contro l’amministrazione comunale, il commissario della Lega di Perugia, Lorenzo Mattioni: "A Prepo, lungo via Settevalli, una donna è stata aggredita in piena mattina; in via Pievaiola un uomo ha minacciato un passante con un coltello; mentre in via del Macello, restano ancora sull’asfalto le tracce di sangue dell’ennesimo episodio criminoso, avvenuto a poche ore dall’aggressione di un uomo per pochi spiccioli. Questi fatti dimostrano che il rischio criminalità è in tutta la città".