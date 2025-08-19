Trasimeno Prog Festival. La psichedelia dei Pink Floyd e i misteri di Profondo Rosso

Dai misteri di Profondo rosso, fino alle vette psichedeliche dei Pink Floyd. La quinta edizione del “Trasimeno Prog Festival“ si svolgerà dal 21 al 24 agosto, con tre concerti alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago e il gran finale domenica ai Giardini del Frontone di Perugia con una serata speciale con i Goblin di Claudio Simonetti, dedicata al film “Profondo Rosso“ di Dario Argento, nel cinquantesimo anniversario dall’uscita al cinema. L’organizzazione ha deciso che la manifestazione sarà dedicata alla memoria di Riccardo Regi, amico, musicista e giornalista, che ha più volte preso parte al festival con il gruppo “L’Estate di San Martino“.

In apertura alla Rocca, il 21 agosto, il ritorno del Banco del Mutuo Soccorso dopo la presenza nel 2021: il gruppo romano è in tour per promuovere il nuovo album “Storie invisibili“ che chiude la trilogia iniziata nel 2019 con “Transiberiana“ e proseguita nel 2022 con “Orlando: le forme dell’amore“.

Sempre a Castiglione del Lago il 22 agosto, con inizio anticipato alle 20.30, il tributo alla band inglese dei Pink Floyd. Sul palco tre formazioni per riproporre le sonorità originali di tre album del gruppo. Gli umbri “Drunk Side“ con la rilettura di “Wish you were here“; i “Finisterre“ con il capolavoro “The dark side of the moon“, mentre le “Ranestrane“ trarranno spunto dal film di Alan Parker per il cineconcerto “The wall“, una versione con parti inedite curate da loro.

Ultima serata castiglionese sabato 23 agosto per un altro tributo, quello ai King Crimson. Aprirà la formazione romana dei “King Crimson Project“; headliner sarà la band del violinista David Cross, con la presenza di uno degli attuali tre batteristi dei King Crimson, Jeremy Stacey.

Domenica 24, per l’evento conclusivo, tutti ai Giardini del Frontone di Perugia, grazie alla collaborazione e al contributo del Comune di Perugia, assessorato alla Cultura per la serata dedicata ai 50 anni del capolavoro di Dario Argento, “Profondo rosso“. Al mattino presso il Cimitero Monumentale di Perugia una visita aneddotica tra luoghi e storie dietro il film. Alle 21 la versione restaurata del film con proiezione e sonorizzazione dal vivo con i Goblin di Claudio Simonetti.

In tutte le giornate a Castiglione del Lago la Fiera del Disco in piazza Gramsci.