Risorge il Festival dei Tramonti : "Vivi, gusta e ammira il Trasimeno"

Teatro, musica, arte, cinema, danza, turismo dinamico e sapori nell’arco di dieci giorni, per scoprire un nuovo e diverso modo di vivere, ammirare e gustare il Lago Trasimeno. Con la sua bella formula ad altra attrazione turistica e promozionale torna per la terza edizione il “Festival dei Tramonti”, che si terrà dal 27 giugno a 6 luglio tra Passignano, Magione, Monte del Lago, Montecolognola, San Savino, San Feliciano, Castiglione del Lago, Tuoro e Panicale.

La kermesse è organizzata dall’Associazione ’Trasimeno Cultura Futuro Sostenibilità’ presieduta da Fabio Cancelloni: quest’anno coinvolge cinque Comuni e per la prossima edizione punta a coinvolgere anche Città della Pieve e Paciano. "Il Festival – dice Cancelloni – si compone di tre grandi contenitori dedicati all’arte, al turismo dinamico e all’enogastronomia". Per l’assessore regionale Simona Meloni "il Festival mette insieme tanti aspetti, tra cui le bellezze ed eccellenze enogastronomiche, di cui il territorio è estremamente ricco".

Il programma, allora. Due sono le anteprime del Festival: questo sabato a Passignano, per la Festa del solstizio d’estate, alle 17 c’è una passeggiata tra le colline e poi giochi, danze e canti tradizionali europei alla Fattoria didattica La Buona Terra. Mentre domenica 22 al Quasar Village di Corciano sempre alle 17 va in scena lo spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi con degustazione “Sapori del lago da gustare al calar del sole”.

Tanti saranno poi gli appuntamenti di prestigio nei dieci giorni della manifestazione. Tra questi, da ricordare venerdì 27 giugno alla Rocca di Passignano la consegna del premio “Il sole di una vita” allo scrittore e regista, Federico Moccia in un talk show dedicato al tramonto, accompagnato all’arpa da Veronica Fangacci. E prima, dalle 19.30 alle 20.15, nel percorso panoramico di Monte del Lago andrà in scena la passeggiata teatralizzata “Il Lago racconta Puccini” che si ripeterà anche nei giorni successivi. Sabato 28 il Club Lamborghini di Panicale ospiterà la finale del Golf Challenge 2025 “Nati per vivere“. Venerdì 4 luglio alle 20.15 alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago andrà in scena alle 20.15 lo spettacolo “Danza sotto le stelle” seguito, dalle 22.15, dalle premiazioni della terza edizione del Trasimeno International Art Film Festival. Sempre alla Rocca di Castiglione, sabato 5 luglio ci sarà il concerto di Bobby Solo, tra rock, pop ed emozioni autentiche (prenotazioni su TicketItalia). E poi tanta musica, degustazioni, cene gourmet tutte le sere alla Fattoria Luca Palombaro a Monte del Lago con menù ispirato a Giacomo Puccini che amava andare in vacanza proprio a Monte del Lago, tre mostre, laboratori di bioenergetica e mindfulness.

Sofia Coletti