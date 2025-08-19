Cantina Todini protagonista al Festival

TODI – Si moltiplicano in città le iniziative per dare il benvenuto al (nuovo) Todi Festival diretto da Silvano Spada. Al coinvolgimento di Porta Romana Art District, diciassette attività che hanno dato vita ad un percorso di arte, artigianato, negozi e ristoranti, si unisce, come accade ormai da due anni, la Cantina Todini. Venerdì 29 agosto, alle 18 proporrà "Libri tra Botti e Barriques", storie, idee e vini che si incontreranno ancora una volta nella Barricaia di Luisa Todini per una serata dove cultura, vino e confronto si fonderanno. Ospite l’ambasciatore Giampiero Massolo, autore di "Realpolitik", libro intorno al quale dialogherà con la giornalista Nunzia Di Girolamo. Ma la stessa Cantina diventerà un palcoscenico, cornice unica per un Festival internazionale. In collaborazione con OperAffinity Festival, si terrà mercoledì 19 settembre, una serata particolare, dove arie e duetti iconici prenderanno vita grazie alle voci straordinarie di giovani talenti della lirica. Ad accompagnare la musica un calice ed una selezione curata di sapori autentici, per un nuovo modo di vivere l’Opera.

Confermata, sempre venerdì 29 agosto, l’altra anteprima del festival, Dining 1000 La Cena Bianca in piazza del Popolo dove si terrà l’originale conviviale, mentre uno dei nuovi spazi di incontro del Todi Festival affacciato su Piazza del Popolo sarà Meeting Place. Si tratta del piano terra del palazzo dell’ex Bpt, che verrà aperto durante la kermesse grazie alla disponibilità della Sabatino Tartufi. L’ambiente verrà arredato a sala conferenze per accogliere, tutti i giorni incontri, presentazione libri e dibattiti con i protagonisti del Festival.

Susi Felceti