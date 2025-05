Al Todi Film Festival settanta grandi artisti

TODI (Perugia)

Oltre 50 eventi e più di 70 artisti da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre, con debutti nazionali e grandi nomi tra prosa, musica, danza, incontri, mostre e presentazioni di libri. Ecco il Todi Festival 2025 che dopo 10 anni ritrova la firma del suo storico fondatore, Silvano Spada. "Non un ritorno ma un nuovo inizio perché dall’ideazione del Festival nel lontano 1987, il mondo intorno a noi è totalmente cambiato", spiega il direttore artistico che nella presentazione ufficiale a Roma, all’Off/Off Theatre, definisce il suo Festival "un evento di libertà, creatività e fantasia, intergenerazionale e interculturale, sofisticato e popolare allo stesso tempo". Il cartellone, allora. Si comincia con il debutto nazionale di "The Festival Show", varietà con musica, canzoni, modern dance, comicità, satira, protagonisti Pino Strabioli, la diva del burlesque Giulia Di Quilio, Pierfrancesco Poggi e Santino Fiorillo. E si chiude con Lino Banfi che torna in palcoscenico con la conversazione-spettacolo "Passaggi a livello". Milena Vukotic (nella foto) il primo settembre porta in scena "Milena ovvero Émilie du Châtelet" sulla matematica, meravigliosa libertina e amante di Voltaire e poi "Alda, parole al vento", omaggio alla poetessa Alda Merini, "Maria José, L’ultima regina d’Italia", Isabel Russinova in "Francesca Cabrini, la santa dei migranti", "Jackie", sulla complessa personalità di Jacqueline Kennedy. Riflettori poi su Emanuela Orlandi nello spettacolo “Pietro Orlandi, Fratello“ con Valerio di Benedetto, sui rapporti di coppia con “Anime in affitto“ con Eva Grimaldi e Claudio Insegno e su quelli genitori/figli con “Benvenuti a casa Morandi“ (con Marianna e Marco Morandi diretti da Pino Quartullo) e con Urbano Barberini in “Barbari, Barberini e Barbiturici“ ma anche di temi d’attualità come “Hikikomori“ di Antonio Mocciola, con Bruno Petrosino insieme a danza, musica, cabaret, incontri e interviste-spettacolo.

Sofia Coletti