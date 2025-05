Sir Sicoma Monini Perugia celebrata per il trionfo in Champions League

PERUGIA – Oggi la Sir Sicoma Monini Perugia sarà ricevuta dalle autorità del Comune e della Regione. Alle ore 13,15 sarà ospite nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori per incontrare la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore allo Sport Pierluigi Vossi. Alle 14 si trasferirà a Palazzo Donini per incontrare la presidente dell’Umbria Stefania Proietti. Le sedi istituzionali si vestiranno a festa per celebrare degnamente il prestigioso successo nella champions league. Un giusto riconoscimento al lavoro svolto dalla società sportiva che è riuscita a portare in alto il nome della città e del territorio regionale in tutta Europa.

Nel frattempo, non si spegne l’eco della roboante vittoria continentale, con i giocatori che sono presi d’assalto dai propri tifosi e dai media per avere dichiarazioni, autografi e foto. Tra loro il più ricercato è lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che ha detto: "In campionato non abbiamo finito come volevamo, anche se c’è da dire che ci siamo qualificati per la champions league del prossimo anno e questo è già un bel traguardo. Abbiamo portato a casa questa coppa, ci avevamo provato cinque volte da quando sono arrivato a Perugia. È stata durissima ma come spesso ripeto, siamo rimasti uniti dal primo all’ultimo momento. La vittoria rappresenta un grande passo in avanti, una cosa che ricorderemo per tutta la vita. Avevo la famiglia con me a bordo campo, è stato un bellissimo momento. Ho aspettato per tanto tempo questa vittoria. Il nostro è stato un gruppo incredibile, siamo riusciti a migliorarci nonostante il livello fosse alto, chiudere così è la cosa migliore".

Alberto Aglietti