"Ternana, ci sono due proposte concrete". Mangiarano prova a rassicurare la piazza

Ci sono proposte concrete per rilevare la Ternana Calcio e rassicurazioni per la piazza. A spiegare il tutto è Giuseppe Mangiarano, direttore generale della Ternana Calcio, a margine della presentazione delle maglie della Ternana Women: "Sono due – afferma il dirigente rossoverde – i soggetti che hanno manifestato interesse per la società. Un team di esperti sta analizzando con massima attenzione le loro proposte. Siamo in una situazione delicata, ma mi sento di poter rassicurare i tifosi, perché il futuro della Ternana è sotto controllo. Stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva. Affronteremo la partita di Livorno con otto giocatori che hanno disputato la finale playoff. E stanno arrivando ulteriori rinforzi".

Alcune puntualizzazioni: "La proprietà è dei fratelli D’Alessandro. È ovvio che ci si confronti e si discuta, ma fin quando non avremo un passaggio formale le decisioni spettano a loro. Hanno annunciato di voler uscire e lo faranno. La scadenza del 16 settembre è ancora lontana. Pensiamo alla partita di Livorno. Sul fatto che a ottobre possa esserci una nuova società vi dico no comment. Ma se lo dice il sindaco è vero". Mangiarano, interpellato in merito, conclude con un breve commento sul rinnovo del suo contratto (si parla di un triennale stipulato nel finale della scorsa stagione): "La società ha fatto questa scelta. Non so se siano tutti contenti". Intanto, la squadra continua la preparazione, a porte chiuse, in vista della gara di Livorno.

Questa mattina è in programma la rifinitura, al termine della quale Fabio Liverani terrà la conferenza stampa (ore 12.15). Tra i convocati ci sarà certamente anche il centrocampista Filippo Tripi (ex Ns Mura, massima serie slovena e primavera della Roma) che si allena in gruppo da una settimana e per il quale c’è ora l’ufficialità del contratto biennale. Il diesse Carlo Mammarella, dopo il no di Eyob Zambataro della Torres, ha immediatamente trovato una valida alternativa. Sta infatti per arrivare alla corte di Liverani l’esterno irlandese Liam Thomas Kerrigam (classe 2000). È in grado di agire su entrambe le fasce ed è pronto a svincolarsi dal Como che lo aveva prelevato nel 2022 dall’University College Dublin. Con la maglia dei lariani ha collezionato 14 presenze in due stagioni in Serie B. Poi ha giocato in prestito nel Novara (Serie C) e nel Beveren (campionato belga). È stato nazionale irlandese Under 21.