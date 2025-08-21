La storia a piccoli passi

Minaccia rivale con un bastone: "E adesso torno con il fucile"
21 ago 2025
DANIELE MINNI
Cronaca
Minaccia rivale con un bastone: "E adesso torno con il fucile"

Intervenuti gli agenti del commissariato

Per approfondire:

Accecato dalla gelosia si presenta a casa di un ragazzo, lo minaccia con un bastone e lo minaccia che sarebbe tornato con il fucile: denunciato per minacce e anche per violazione di domicilio e danneggiamenti. Alla base del gesto compiuto da un 33enne folignate incensurato, secondo una prima ricostruzione dei fatti, ci sarebbero motivi di gelosia. L’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione di un giovane a Foligno e sfondando il cancello del giardino, armato di un bastone lo avrebbe minacciato e aggredito verbalmente. Il 33enne si sarebbe poi allontanato dall’abitazione, ma questo non sarebbe stato per niente rassicurante. Perché, tornando sui suoi passi, forse per la presenza della madre dell’altro ragazzo, avrebbe annunciato l’intenzione volersi ripresentare e con il fucile. A dare l’allarme al 112 è stata proprio la donna, preoccupata per l’incolumità del figlio.

L’uomo non si sarebbe più presentato come minacciato, ma gli agenti del commissariato, allertati per l’episodio di minacce e per le sue modalità, hanno ritenuto opportuno approfondire le ricerche ed hanno scoperto che effettivamente il 33enne risultava titolare di una licenza di porto d’armi per uso venatorio e possedeva in casa un fucile da caccia. Quindi, potenzialmente, la sua minaccia si sarebbe potuta concretizzare. I poliziotti quindi, anche a scopo precauzionale, lo hanno raggiunto nella sua abitazione e hanno proceduto col ritiro cautelare delle armi. Contestualmente, a suo carico è scattata la denuncia per minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamenti.

