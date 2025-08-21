Casalinga con la cocaina. Arrestata dai carabinieri

MAGIONE – Casalinga con l’hobby della droga. E’ stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 51enne di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora, già nota alle Forze di Polizia, trovata in possesso di cocaina. Il fatto è avvenuto dopo che i militari avevano poco prima sottoposto a controllo due uomini a bordo di un’auto nel comune di Magione, trovandoli rispettivamente in possesso di 0,7 g e 1,3 g di cocaina, segnalandoli alla Prefettura come consumatori.

La successiva perquisizione domiciliare a casa di uno dei due ha consentito ai militari di individuare al suo interno la donna che alla vista dei Carabinieri, ha cercato di disfarsi di 3 bustine termosaldate contenenti complessivamente 1,70 g di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".

Inoltre 51enne aveva addosso altre 4 bustine con dentro 2,20 g di polvere bianca, 50 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, nonché un telefono cellulare. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La donna a quel punto è stata tratta in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle formalità di rito svoltesi presso il Comando Compagnia di Città della Pieve, trattenuta in attesa della celebrazione del rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto e l’applicazione del divieto di ritorno nella Provincia di Perugia.