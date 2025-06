Litiga con il coinquilino e lo accoltella a una gamba

PERUGIA - Avevano litigato per questioni di poco conto, ha raccontato. Ma tanto era bastato per rimediare una coltellata alla gamba sinistra. A colpirlo, ha spiegato alla sala operativa che ha raccolto la sua chiamata al numero unico di emergenza, era stato il suo coinquilino. I carabinieri di Castel del Piano, con il supporto di un equipaggio della squadra di intervento operativo, sono intervenuti all’indirizzo segnalato, dove hanno trovato l’appartamento in evidente stato di degrado e disordine. All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina lungo circa 20 centrimetri, ancora insanguinato, presumibilmente utilizzato per consumare l’aggressione.

Il ferito, un 64enne con precedenti penali, è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

L’aggressore, un 54enne, anche lui con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di lesioni personali aggravate. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Perugia, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e "verificare eventuali responsabilità pregresse tra le parti".