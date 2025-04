Lite per un appartamento. Uomo brandisce la motosega e ferisce un carabiniere

CASTEL DEL PIANO

Ha iniziato a litigare con le persone, tutte di origine straniera, alle quali aveva affittato il suo appartamento. Ma ha perso la testa e ha ferito un carabiniere. Il fatto è accaduto sull’Amiata, a Castel del Piano. L’uomo, un 70enne originario di Castel del Piano, si era infatti accorto che il suo appartamento era stato subaffittato senza il suo permesso. Una pratica tra l’altro molto scorretta. E quando se n’è accorto, ha deciso di andare a far rimettere le cose in regola. Nell’auto custodiva una motosega e quando la lite ha iniziato a degenerare la situazione si è fatta incandescente. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito capito che la situazione poteva diventare pericolosa. L’uomo stava brandendo la motosega nei confronti degli stranieri, con i quali aveva iniziato a discutere in maniera molto animala. Un militare. Un militare si è dunque avvicinato all’uomo per cercare di farlo ragionare e per fargli spegnere la motosega. L’uomo però si è mosso e la motosega ha colpito il carabiniere che si era avvicinato. il militare si è tagliato con la lama accesa, per fortuna solo superficialmente. Soccorso e portato all’ospedale, al militare è stata suturata la difesa e poi è stato dimesso. L’uomo invece è stato arrestato: ieri pomeriggio si è presentato davanti al giudice Sergio Compagnucci in tribunale a Grosseto per la il processo per direttissima. Era accusato i lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si è presentato davanti al giudice e al vice procuratore onorario Alessandro Bonasera. Compagnucci ha dispostogli arresti domiciliari, sostenendo che non è in grado di gestire i propri impulsi aggressivi neanche davanti ai carabinieri.