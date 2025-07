Notte folle a Castiglione della Pescaia, ragazzo di 18 anni accoltellato sul molo. Scattano le indagini

Castiglione della Pescaia, 14 luglio 2025 – Ennesima notte da dimenticare per l’estate maremmana: una lite tra cinque-sei persone che però questa volta è finita a coltellate. E con un ragazzo di 18 anni, di origine straniera, che si trova adesso ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stato operato nella notte a causa di tre fendenti che l’hanno colpito al fianco, al gluteo e ad una gamba.

Teatro della violenta lite è stata la piazza che si trova sul molo di ponente, quello con il faro rosso, a Castiglione della Pescaia. E’ accaduto sabato intorno alle 22, di fronte a centinaia di giovani, molti anche minorenni, che stavano trascorrendo una serata che fino a quel momento era filata via tranquilla.

Poi, però, si è accesa la ’scintilla’ negli animi di un gruppo che all’interno del quale iniziato un duro confronto prima a parole, poi con spintoni e poco dopo uno dei ragazzi – anche lui di nazionalità straniera – ha tirato fuori un coltello e ha colpito il connazionale, lasciandolo in un lago di sangue. Sangue che è stato trovato anche sulla panchina vicina.

Immediati i soccorsi, che sono stati chiamati dai tanti ragazzi che hanno assistito alla scena. E’ arrivata l’ambulanza che, dopo una medicazione servita a tamponare la fuoriuscita di sangue, ha trasportato il ferito al Misericordia di Grosseto. I medici nelle notte lo hanno operato d’urgenza all’addome e alla gamba, dove erano arrivati i fendenti. La prognosi rimane riservata. L’altro straniero si è fatto medicare all’orecchio, per una ferita più lieve. I carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, hanno sentito decine di testimoni e stanno cercando, dopo aver ricostruito la vicenda, di identificare il responsabile. Sono state ascoltate due ragazzine minorenni, in particolare, che dovrebbero aver assistito alla scena.

Intorno a mezzanotte, poi, in via della Torre, era scoppiata una rissa che però è stata subito sedata. La serata era cominciata con una serie di controlli sui pullman: sono stati controllati e identificati i passeggeri di due autobus della linea 1/G in partenza dalla stazione di Grosseto e diretti a Castiglione della Pescaia delle 20.30 da parte della Polizia, Stradale, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale con cane antidroga. Sono state elevate 36 sanzioni a fronte di 120 passeggeri controllati.