Arrone (Terni), cadavere di una donna trovato sepolto vicino a un’abitazione. Mistero su cause e identità

Terni, 19 agosto 2025 – Il cadavere di una donna, morta da tempo, è stato trovato sepolto nel terreno adiacente a un'abitazione nella zona di Arrone. Sono in corso indagini coordinate dalla Procura di Terni che al momento ipotizza l'occultamento di cadavere. Nel fascicolo non ci sarebbero al momento indagati. I magistrati hanno disposto accertamenti per chiarire le cause della morte della donna, che potrebbe avere una settantina d'anni, e da quanto tempo sia avvenuta. Per questo il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale di Perugia per l'autopsia.