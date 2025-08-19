Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
CronacaArrone (Terni), cadavere di una donna trovato sepolto vicino a un’abitazione. Mistero su cause e identità
19 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Arrone (Terni), cadavere di una donna trovato sepolto vicino a un’abitazione. Mistero su cause e identità

Arrone (Terni), cadavere di una donna trovato sepolto vicino a un’abitazione. Mistero su cause e identità

Il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale di Perugia per l'autopsia

Carabinieri (foto di repertorio Ansa)

Carabinieri (foto di repertorio Ansa)

Per approfondire:

Terni, 19 agosto 2025 – Il cadavere di una donna, morta da tempo, è stato trovato sepolto nel terreno adiacente a un'abitazione nella zona di Arrone. Sono in corso indagini coordinate dalla Procura di Terni che al momento ipotizza l'occultamento di cadavere. Nel fascicolo non ci sarebbero al momento indagati. I magistrati hanno disposto accertamenti per chiarire le cause della morte della donna, che potrebbe avere una settantina d'anni, e da quanto tempo sia avvenuta. Per questo il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale di Perugia per l'autopsia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata