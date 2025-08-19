Le misure che servono

Raffaele Marmo
CronacaMassa, travolta da un’auto mentre è in bici: muore nella notte in ospedale
19 ago 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
Massa, travolta da un’auto mentre è in bici: muore nella notte in ospedale

La donna era originaria dell’Ecuador ma residente a Milano. E’ stata ricoverata in codice rosso, in condizioni molto critiche, all'ospedale Apuane. Purtroppo non ce l’ha fatta

Un'ambulanza (foto di repertorio)

Un'ambulanza (foto di repertorio)

Massa, 19  agosto 2025 –  Una donna di 57 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un’auto mentre era in bicicletta. E’ successo a Massa (Massa Carrara). Si tratta di Leonor America Cardenas Solano.

La donna, originaria dell’Ecuador ma residente a Milano, è stata soccorsa e portata con urgenza in codice rosso, in condizioni molto critiche, all'ospedale Apuane di Massa. Nella nottata, purtroppo, a causa della gravità delle ferite, è morta.  Sono intervenuti: automedica di Massa, ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara e carabinieri.

