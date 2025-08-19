Massa, travolta da un’auto mentre è in bici: muore nella notte in ospedale

Massa, 19 agosto 2025 – Una donna di 57 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un’auto mentre era in bicicletta. E’ successo a Massa (Massa Carrara). Si tratta di Leonor America Cardenas Solano.

La donna, originaria dell’Ecuador ma residente a Milano, è stata soccorsa e portata con urgenza in codice rosso, in condizioni molto critiche, all'ospedale Apuane di Massa. Nella nottata, purtroppo, a causa della gravità delle ferite, è morta. Sono intervenuti: automedica di Massa, ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara e carabinieri.