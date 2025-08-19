Rapina al distributore. Scappa con 8mila euro

Minaccia il titolare del distributore ’Alia’ in viale della Repubblica e si fa consegnare tutto l’incasso. Grande paura ieri sera poco prima di cena, quando un uomo, si presume italiano, di giovane età, si è avvicinato al titolare del distributore di benzina a due passi dal centro storico, approfittando dell’orario, visto che l’impianto era in chiusura e ormai non ci fosse più nessuno. Da come si evince da fonti investigative, il malvivente si sarebbe avvicinato in maniera repentina al titolare e con fare minaccioso lo avrebbe costretto a farsi consegnare tutto l’incassso della giornata, senza l’utilizzo di armi.

"Dammi tutti i soldi" gli avrebbe detto, prima di scappare con il ’bottino’. Il titolare, scioccato da quanto stava vivendo, non ha opposto resistenza e avrebbe aperto il cassetto dove erano custoditi 8mila euro in contanti, l’incasso della giornata di lunedì, quello di ritorno al lavoro di molte persone e quindi utile per gli affari.

Sul posto, dopo una manciata di minuti, è arrivata la polizia. Sarà compito degli agenti adesso ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, considerato anche che l’impianto dovrebbe essere sprovvisto delle telecamere di sicurezza. La polizia avrà comunque modo di rivedere le registrazioni delle telecamere del Comune, per capire come il malvivente sia riuscito a scappare e ricostruire il suo percorso. Sarà nuovamente ascoltato il titolare del distributore in centro città.

L’ultima rapina di ieri pomeriggio ricorda quella avvenuta soltanto pochi giorni fa, questa volta in Lunigiana, dove due malviventi si erano avventati sull’incasso di un altro distributore di benzina. In quell’occasione la coppia utilizzò un coltello per farsi consegnare il denaro, raccimolato grazie al self service del weekend, qualche migliaio di euro, prima di dileguarsi velocemente.