Cameriere recupera le mance rubate da un ladro nei locali

E’ entrato alla Vineria al Canape in piazza Indipendenza con la scusa di voler fare una prenotazione. Ieri pomeriggio poco dopo le 18, un ragazzo è entrato nel locale dove c’erano alcuni clienti che gustavano l’aperitivo sotto il dehor. Alla cassa il titolare insieme ai camerieri. Pochi passi all’interno del locale, poi si è allontanato dicendo che sarebbe ripassato più tardi.

Una manciata di minuti dopo, il soggetto è entrato al bar la Costarella e ha cercato di rubare il contenitore delle mance che si trova proprio sul bancone. Ha cercato perché il furto non è andato a buon fine, il ladro non ha fatto i conti con l’abile cameriere che, intento a cenare prima dell’ora di punta al primo piano, ha visto il rapido gesto di sottrarre il contenitore con i soldi e si è letteralmente avventato sul ladro che cercava di fuggire. Non è riuscito a bloccarlo ma gli ha strappato lo zainetto che conteneva la refurtiva. Poi il cameriere si è recato alla Vineria per avvisare il titolare di quanto era accaduto e, dalla descrizione del ragazzo, si è capito che era quello che pochi istanti prima era entrato anche nella Vineria in piazza Indipendenza.

E’ scattato l’allarme alla Polizia che ha raccolto la testimonianza dei camerieri. Dentro allo zainetto sono stati ritrovati soldi e i contenitori delle mance rubati, evidentemente, in altri locali. All’interno anche un cellulare con una cover di colore rosa, un paio di occhiali e una pomata gel per i tatuaggi. Tutta la refurtiva è stata sequestrata dalle Volanti e portata in questura dove può essere richiesta da chi ha subito i furti.