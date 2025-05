Giornata del volontario soccorritore

La ’Giornata del giovane volontario soccorritore nell’emergenza urgenza’ oggi con un evento dedicato agli studenti delle scuole superiori al Santa Maria della Scala dalle 10. L’evento, organizzato dall’assessorato alla sanità di Siena con la Consulta provinciale degli studenti e la Centrale operativa 118 Siena-Grosseto dell’Asl, vedrà la partecipazione di Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, gruppo Cb Radioamatori Il Palio, oltre a Unisi e Unistrasi. Gli studenti potranno ascoltare interventi sul funzionamento del 118, importanza delle comunicazioni e della solidarietà nel soccorso; ma anche partecipare ad attività pratiche, come simulazioni Blsd e tecniche di primo intervento.

"L’obiettivo – sottolinea l’assessore Giuseppe Giordano – è sensibilizzare i giovani su quanto sia importante dedicare qualche ora del tempo libero in un settore del volontariato fondamentale per garantire il servizio di emergenza urgenza. Ben 170 studenti saranno al Santa Maria: due classi del Piccolomini, 4 del Caselli, 2 del Galilei e una classe del Bandini". "Spesso – aggiunge il direttore della Centrale 118 Stefano Dami – si tende a considerare l’emergenza urgenza un settore di nicchia. E’ importante sfatare questo stereotipo. Oggi abbiamo scelto di mescolarci, sanitari e volontari, per dare ai ragazzi un messaggio di sinergia totale".

"Fin dall’inizio della preparazione della giornata - precisa Paolo Almi, provveditore Misericordia – si è ritenuto che gli studenti rappresentassero il giusto obiettivo per un evento di questo genere e ci si è adoperati per rendere consapevoli i giovani che l’emergenza si può presentare in qualunque momento".