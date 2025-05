Fondazione Vita-Its, alto livello di occupazione per i diplomati

La Toscana rappresenta un’eccellenza nella formazione Its per quanto riguarda il comparto delle Life Sciences con un tasso di occupazione del 77% a un anno dal diploma, che sale all’87% considerando chi prosegue gli studi e con circa l’80% degli occupati impiegati nel settore delle Biotecnologie. Sono questi alcuni dei dati emersi nel corso degli Stati generali della formazione Its nelle Life Sciences, che si sono svolti a Firenze, presso la Sala Blu de Il Fuligno.

L’evento, promosso da Fondazione Vita – Its (Istituto tecnologico superiore) “Nuove tecnologie per la vita”, ha riunito istituzioni, imprese, esperti del mondo della formazione e stakeholder del settore life sciences per discutere il ruolo strategico degli Its Academy nella costruzione dei percorsi dedicati alle competenze tecniche specialistiche più richieste dal mercato del lavoro. Un’intera giornata di confronto tra istituzioni, imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e formazione sul presente e il futuro delle skills strategiche in un comparto in continua evoluzione, come quello delle Life Sciences, fortemente radicato sul territorio toscano.

"Il comparto delle scienze della vita è un asset economico fondamentale della nostra regione – dichiara Stefano Chiellini, direttore della Fondazione Vita – Da oltre 10 anni la nostra Fondazione è impegnata in una costante analisi delle figure tecniche ricercate dalle imprese e realizza corsi di alto profilo finalizzati proprio a formare nuove figure professionali altamente specializzate e che possano rispondere a tali bisogni".

La Fondazione Vita registra un tasso di occupazione del 77% a un anno dal diploma, che sale all’87% considerando chi prosegue gli studi, con ben l’80% degli occupati impiegati nel settore delle life sciences.

Ad aprire i lavori del convegno, i saluti istituzionali di Elena Gaudio del ministero dell’Istruzione e del merito; Maria Chiara Montomoli, responsabile settore Istruzione e Formazione Professionale (Iefp) e Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts e Its) di Regione Toscana; Giacomo Tizzanini dell’Ufficio scolastico regionale toscana e Andrea Paolini, presidente di Fondazione Vita.