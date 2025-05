Il master dedicato al Codice rosa: "Un aiuto per le vittime di violenze"

Ha preso il via ieri la settima edizione del master di primo livello “Il Codice rosa: un modello di intervento nella presa in carico delle vittime di violenza”, corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente dell’Università degli Studi di Siena in convenzione con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e con l’Azienda Usl Toscana sud est.

"Come sottolineato nel bando del nostro master – spiega la professoressa Alessandra Masti, referente del master Codice Rosa – il fenomeno della violenza contro le donne e i minori non è più soltanto una questione di civiltà e di rispetto dei diritti umani ma ha assunto ormai i connotati di una vera e propria questione sociale e strutturale. L’Organizzazione mondiale della sanità nel corso degli anni ha focalizzato la propria attenzione sul monitoraggio delle varie forme di violenza alle quali quotidianamente nel mondo sono sottoposte migliaia di persone. Si parla di violenza sessuale, economica, psicologica. Il Master – aggiunge la professoressa Masti – si propone di offrire approfondimenti sulle violenze e i maltrattamenti dal punto di vista fenomenologico, epidemiologico-statistico, giuridico, dei principali modelli di intervento applicabili a tale contesto partendo dall’esperienza del Codice rosa, avviata grazie alla preziosa intuizione della dottoressa Doretti nel 2010 in collaborazione tra la Procura della Repubblica e l’ex Azienda Sanitaria locale 9 di Grosseto, ora Azienda Usl Toscana sud est: ora è estesa a tutte le aziende comprese nelle tre Aree vaste della Regione Toscana".

L’inaugurazione del master ha visto il coordinamento, oltre che della professoressa Masti, della dottoressa Vittoria Doretti, responsabile Rete regionale Codice rosa che ha portato anche i saluti della direzione dell’Ausl Tse, e gli interventi della professoressa Paola Piomboni, presidente della Scuola di Medicina e scienze della salute e delegata alla didattica dell’Università di Siena, del professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese, del questore Ugo Angeloni, del maggiore Matteo Demartis, comandante del Nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri di Siena e della dottoressa Manuela Fabbri in rappresentanza della Prefettura di Siena.

Particolarmente interessante la lezione della professoressa Simonetta Grilli dal titolo “Violenza di genere tra violenza strutturale e violenze quotidiane. Uno sguardo antropologico”.