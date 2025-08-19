La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaIl frigorifero si trasforma in biblioteca
19 ago 2025
ANGELA MARIA FRUZZETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. Il frigorifero si trasforma in biblioteca

Il frigorifero si trasforma in biblioteca

Un frigorifero pieno di libri è comparso nei giorni a Lavacchio. "Ho preso un libro per mia figlia e ne...

Un frigorifero pieno di libri è comparso nei giorni a Lavacchio. "Ho preso un libro per mia figlia e ne...

Un frigorifero pieno di libri è comparso nei giorni a Lavacchio. "Ho preso un libro per mia figlia e ne...

Per approfondire:

Un frigorifero pieno di libri è comparso nei giorni a Lavacchio. "Ho preso un libro per mia figlia e ne abbiamo portato un altro" si legge tra i commenti facebook della pagina di Anna Andreazzoli, ideatrice del progetto. L’idea piace e i complimenti per il frigo cabina non mancano. Posizionato in un’aiuola verde, lungo la strada per Lavacchio, lo spazio è già attrezzato con panchine che gli ideatori del frigo-biblioteca vorrebbero sistemare. "Un sogno diventato realtà grazie a quella santa persona che è Carlo Alberto Chicchi – scrive Anna Andreazzoli nel suo post – . Qua troverete diversi libri gialli, thriller, cucina,saggistica, romanzi, fantasy ed altro. Prendete pure e lasciatene se volete (no libri di testo e riviste per cortesia). Leggere è sempre stato per me importante e sono felice di condividere questo con chi lo vorrà. Spargete la voce e venite a vedere quello che abbiamo fatto con il cuore e ringrazio anche Mallory Knox per il frigo" .

Non è la prima biblio-cabina spuntata sul territorio quella di Lavacchio. C’era anche la biblio cabina in piazza del Mercato, partita con grande entusiasmo, quella allestita a Castagnara: spariti i libri e sparito pure lo scaffale contenitore, nonostante l’opera continua di manutenzione dei promotori. E quella di Ricortola, in una cabina telefonica in disuso, abbandonata e vandalizzata. Ma quell’angolo di Lavacchio è una chicca, con un panorama sulla costa da sogno, un angolo che invita alla quiete, alla riflessione e seduti su una panchina, non c’è di meglio che leggere le pagine di libro prelevato direttamente dal frigo! Il messaggio poi è importantissimo: il frigo conserva e ogni libro deve essere conservato, regalando un meraviglioso viaggio a chi vorrà intraprenderlo.

Angela Maria Fruzzetti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Libri