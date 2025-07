Niente chiusura estiva per la biblioteca comunale

La cultura non va in ferie. La biblioteca cittadina resterà aperta per tutta l’estate. La decisione di non chiudere ad agosto è stata assunta dall’amministrazione con un’ordinanza firmata dalla sindaca Claudia Sereni: "Con questa ordinanza – ha detto Sereni – abbiamo voluto dare risposta alle esigenze di tante famiglie, studenti, utenti abituali e ai tanti che restano in città che hanno diritto di trovare un luogo pubblico aperto, fresco. In biblioteca si viene per studiare, cercare un libro o un film, partecipare a un evento, leggere il giornale, incontrare le persone e combattere la solitudine". Così, anche tenendo conto delle richieste pervenute dalla cittadinanza, è stato deciso di cancellare la consueta chiusura nelle due settimane adiacenti al Ferragosto, che sarà limitata alla giornata di sabato 16. L’orario estivo sarà in vigore fino a domenica 14 settembre inclusa (prevedendo tra l’altro la chiusura tutte le domeniche e anticipando l’orario di chiusura dei sabati dalle 18,30 alle 13,30).

"Con estati sempre più caratterizzate da un temperature elevate – ha concluso la sindaca – è importante offrire un ambiente pubblico, accogliente e climatizzato: la biblioteca può e deve essere anche un rifugio climatico per chi cerca sollievo dal caldo, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione".