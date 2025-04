Biblioteca Ragionieri: record di accessi e crescita post-pandemia nel 2024

Un 2024 ‘da incorniciare’ per la biblioteca Ragionieri, con numeri da record, in netta ripresa dopo il periodo buio del biennio 2020-21 legato alla pandemia. Gli accessi registrati, l’anno scorso, sono stati più di 145mila, una media di circa tremila a settimana e una crescita che sfiora il 17% rispetto al 2023: merito anche delle 62 ore settimanali di apertura della struttura, l’orario più ampio di tutta l’area metropolitana dopo la biblioteca delle Oblate. I dati sono stati presentati ieri dalla coordinatrice dei servizi bibliotecari Paola Biondi, dalla bibliotecaria Giuditta Tomarchio, dal sindaco Lorenzo Falchi e dall’assessore alla cultura Jacopo Madau.

Gli iscritti ai servizi sono 27134, 1259 in più rispetto al 2023 (+4,8%); quasi la metà dell’utenza ha meno di 44 anni, quasi un quinto meno di 25 anni. Nel 2024 sono stati 56745 i prestiti e consultazioni, con un incremento superiore al 7% rispetto all’anno precedente. Il patrimonio della biblioteca è arrivato a sfiorare nel 2024 le 140mila risorse tra libri, quotidiani, riviste, cd, vinili, giochi in scatola e audiolibri. Oltre 7000 fumetti, manga e anime costituiscono una delle sezioni di più interesse della Ragionieri, insieme ai 1300 giochi in scatola e libri game con possibilità di prestito. Molte anche le iniziative promosse per un pubblico di bambini o per i più grandi: le attività rivolte alle scuole sono state ad esempio 173 e hanno coinvolto 3754 studenti (+5,7%) e a queste si sono aggiunti 120 eventi e le iniziative per bambini e ragazzi, come ’Nati per leggere’, laboratori e spettacoli, incontri sulla genitorialità per un totale di circa 3500 partecipanti. Gli eventi rivolti agli adulti sono stati 200, 80 in più rispetto al 2023, e hanno visto la partecipazione di quasi 8500 persone nel corso dell’anno. Per il futuro tanti progetti tra cui la conclusione, nel 2026, dell’inventariazione del prezioso Fondo Ragionieri.

Sandra Nistri