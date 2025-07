Pnrr e rischio idraulico: quanti lavori a Firenze

Firenze, 1 luglio 2025 – A Firenze sono in corso i lavori in via degli Artisti e in via Masaccio, finanziati con fondi Pnrr ed effettuati da Publiacqua. Si tratta dunque di lavori di sostituzione della rete idrica. Da ieri, 30 giugno, il cantiere è andato a interessare l’incrocio con via degli Artisti: l’intervento è articolato in quattro fasi e prevede per l’intera durata la revoca della corsia preferenziale sull’asse piazza Conti-via Marsilio Ficino-via degli Artisti, il senso unico in via degli Artisti da piazza Conti a via Luca Giordano verso via Masaccio, la chiusura della corsia regolata da semaforo in piazza Conti (da via Marsilio Ficino a via degli Artisti). Il cantiere interesserà a scacchiera i quattro lati dell’incrocio con restringimenti su via Masaccio e via degli Artisti. Il termine previsto è il 17 luglio. Sempre in riferimento ai finanziamenti Pnrr e ai lavori di Publiacqua sono previsti anche lavori in piazza Ferrucci e in via Ser Ventura Monachi. Si tratta dell’intervento sul nodo idraulico in via Ser Ventura Monachi in prossimità della Rampa dei Bastioni propedeutico alle lavorazioni principali su via dei Bastioni. Da ieri ci sono previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nella piazza Ferrucci sotto alla Rampa (anche senso unico verso Ponte di San Niccolò) e in via Ser Ventura Monachi. L’intervento si concluderà il 19 luglio. In via Villamagna continuano poi i lavori di mitigazione del rischio idraulico per l'abitato di Firenze, a cura della Regione Toscana: anche in questo caso i fondi sono Pnrr. Dal 30 giugno è iniziato l'intervento su un tratto di di argine in via di Villamagna con chiusura del tratto via dei Feroni-via delle Sentinelle fino al 31 luglio. Anche in lungarno delle Grazie sono previsti i lavori di mitigazione del rischio idraulico: si tratta di interventi in continuità con quelli di lungarno Diaz. Quattro le fasi previste: la prima, già iniziata, ha previsto la chiusura del tratto Ponte alle Grazie-piazza Cavalleggeri (anche marciapiede lato Arno nel tratto interessato dal cantiere). L’ultimo tratto di lungarno Serristori (da via Monicelli) e Ponte alle Grazie sono accessibili solo ai veicoli autorizzati, ovvero frontisti di piazza Mentana, via Malenchini, lungarno Diaz e mezzi del trasporto pubblico. I mezzi provenienti da lungarno Torrigiani devono proseguire a diritto su lungarno Serristori (eccetto autorizzati) e quelli in arrivo da piazza dei Mozzi devono svoltare a destra su lungarno Serristori (eccetto autorizzati). Questo è l'itinerario alternativo per i veicoli provenienti da lungarno Serristori e piazza Cavalleggeri/Corso Tintori: via Monicelli-via dei Renai-piazza dei Mozzi-lungarno Serristori-piazza Ferrucci-Ponte San Niccolò-viale Amendola-via Duca degli Abruzzi-viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno della Zecca Vecchia. La prima fase si concluderà il 14 luglio.