Per il caldo 7 allerte rosse a Firenze, toccati 40,5 gradi. E oggi ancora codice rosso

Firenze, 2 luglio 2025 - Sette allerte rosse a Firenze, a partire dal 12 giugno scorso, per le ondate di calore, fenomeno estremo con temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Le temperature massime, negli ultimi due giorni a Firenze hanno raggiunto punte di 40 e 40,5 gradi. E oggi la situazione non migliorerà: è previsto il codice rosso, con picchi alti di temperature. La stessa situazione ci sarà domani e potrebbe restare anche per i giorni successivi. E' inizio luglio ma le temperature sono molto più alte della media.

"Nel territorio comunale - ha spiegato l'assessora alla protezione civile Laura Sparavigna - c'è un rischio incendi estremo perché le condizioni meteo-climatiche e l'umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un rogo con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce". "Si sono verificati, e si potranno continuare a verificare - ha aggiunto - cali di tensione localizzati per l'elevato consumo elettrico nelle ore diurne. Invitiamo i soggetti gestori di energia elettrica a lavorare per trovare soluzioni per abbassare il rischio blackout, scongiurare criticità di esercizio e fare in modo che tutte le aree risultano alimentate".

"I rischi di effetti sulla salute – conclude Sparavigna - dipendono dall’intensità dell’ondata di calore e dalla sua durata. Dal 2004 è operativo il 'Sistema nazionale di sorveglianza, previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione' anche per la città di Firenze con l’invio di bollettini di allerta". "Rinnoviamo l'invito ai cittadini a seguire con attenzione le indicazioni di prevenzione per il caldo, a consultare i bollettini meteo-sanitari disponibili sul nostro sito www.comune.fi.it - ha concluso l'assessora alla protezione civile - e a prendersi cura delle persone più esposte, come anziani, bambini piccoli e persone con malattie croniche".