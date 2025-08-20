Firenze, spaccata nella notte ai danni di un’agenzia immobiliare

Firenze, 20 agosto 2025 – Nuova spaccata a Firenze, questa volta nella zona di Legnaia. Questa notte ignoti hanno infranto la vetrina dell’agenzia immobiliare di via di Scandicci. L’episodio è avvenuto a poche decine di metri dal comando dei Carabinieri di Legnaia, circostanza che ha suscitato amarezza e preoccupazione tra residenti e commercianti.

“Stanotte, a venti metri dal comando dei Carabinieri… ma dove vogliamo andare?” commenta sconsolato un residente della zona, Gherardo Magnini.

Non si tratta di un caso isolato. Solo la scorsa settimana un altro esercizio commerciale della zona era finito nel mirino dei ladri: la fioraia “New Art Decò Fiorista” di via Gherardo Starnina, sempre a Legnaia, ha subito un furto con ingenti danni.

Gli abitanti e i negozianti parlano di un’escalation di episodi che alimentano insicurezza e rabbia. “Siamo esasperati – raccontano – qui non ci sentiamo più tranquilli”.