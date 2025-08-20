Molestie alla fermata della tramvia, le due amiche si rifugiano in un negozio: arrestato

Firenze, 20 agosto 2025 – Un cittadino marocchino è stato arrestato dai carabinieri nella tarda serata di martedì 19 agosto a Firenze con l’accusa di tentata violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo intorno alle 22 avrebbe avvicinato una giovane vicino alla fermata della tramvia “Dalmazia”, tentando insistentemente un approccio e arrivando ad abbracciarla e a palpeggiarla nelle parti intime. Un’amica che era con lei ha chiamato il numero unico di pronto intervento 112 raccontando cosa stava accadendo.

Al rifiuto della ragazza, l’uomo avrebbe rivolto le sue attenzioni moleste anche all’amica. Le due giovani, spaventate, hanno quindi trovato rifugio in un esercizio commerciale della zona, in attesa dell’arrivo di una pattuglia del Nucleo radiomobile.

Alla vista dei carabinieri, il sospettato ha tentato la fuga a piedi, opponendo resistenza all’arresto e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Bloccato e portato alla stazione dei carabinieri di Firenze Santa Maria Novella, è stato poi identificato e portato nel carcere di Sollicciano, a disposizione della procura della Repubblica.