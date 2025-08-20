La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaMolestie alla fermata della tramvia, le due amiche si rifugiano in un negozio: arrestato
20 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Molestie alla fermata della tramvia, le due amiche si rifugiano in un negozio: arrestato

Molestie alla fermata della tramvia, le due amiche si rifugiano in un negozio: arrestato

Alla vista dei carabinieri l’uomo ha tentato la fuga a piedi, opponendo resistenza e rifiutandosi di fornire le generalità. Identificato e portato nel carcere di Sollicciano

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

Per approfondire:

Firenze, 20 agosto 2025 – Un cittadino marocchino è stato arrestato dai carabinieri nella tarda serata di martedì 19 agosto a Firenze con l’accusa di tentata violenza sessuale

Secondo quanto ricostruito, l’uomo intorno alle 22 avrebbe avvicinato una giovane vicino alla fermata della tramviaDalmazia”, tentando insistentemente un approccio e arrivando ad abbracciarla e a palpeggiarla nelle parti intime. Un’amica che era con lei ha chiamato il numero unico di pronto intervento 112 raccontando cosa stava accadendo.

Al rifiuto della ragazza, l’uomo avrebbe rivolto le sue attenzioni moleste anche all’amica.  Le due giovani, spaventate, hanno quindi trovato rifugio in un esercizio commerciale della zona, in attesa dell’arrivo di una pattuglia del Nucleo radiomobile. 

Alla vista dei carabinieri, il sospettato ha tentato la fuga a piedi, opponendo resistenza all’arresto e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Bloccato e portato alla stazione dei carabinieri di Firenze Santa Maria Novella, è stato poi identificato e portato nel carcere di Sollicciano, a disposizione della procura della Repubblica.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata