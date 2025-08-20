Biennale di arte e scienza. Doppia mostra nel Chianti: "Indaghiamo il tempo"

Il luogo è di quelli suggestivi, riecheggia di Storia e di grandeur, di cultura e di valore. Alla Cupola di San Michele Arcangelo nel borgo di Petrognano, dove un tempo sorgeva Semifonte distrutta da Firenze perché diventata troppo importante, si può visitare fino al 30 novembre una delle due esposizioni in corso, quella dell’artista georgiana Sophie Ko, della biennale di arte e scienza ’Arte nel Paesaggio 2025: Time Gravity’ curata da Giada Rodani e Jade Vlietstra. L’evento, che prevede anche una seconda mostra all’Osservatorio Polifunzionale del Chianti con Luca Pozzi, nasce dalla collaborazione e co-progettazione tra il Comune di Barberino Tavarnelle, il gruppo Archeologico Achu, l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti (Opc), l’associazione Amici dell’Opc ed è finanziato dalla Fondazione CR Firenze.

Sophie Ko in particolare espone ’Il firmamento’ e ’Taking Shelter’, due opere realizzate in situ che entrano in rapporto sia con lo spazio fisico che con il luogo. Qual è il loro significato? "Il firmamento è collocato nell’incavo dell’altare e mostra con la materia il gesto che di solito nelle mie opere rimane sepolto, sottraendosi e passando al secondo piano per dare la priorità alla caduta e al divenire della materia. In quest’opera il gesto si ferma e pone in primo piano l’immobilità del tempo, ponendosi in relazione con la concezione cosmica classica". E l’altra opera? "Con Taking Shelter ho pensato alla sabbia come luogo delle candele. Quindi l’ho immaginato come un grande candelabro aperto e disperso sul pavimento, che a prima vista da fuori sembra che chiuda l’accesso verso l’altare. La sabbia è dipinta con il pigmento rosso, il colore della carne e del sangue. Mentre le Geografie temporali esposte all’osservatorio mettono in scena come nell’epoca della pianificazione e calcolabilità, la materia sfugga e vi si opponga".

Qual è il messaggio? "Spero che i miei lavori possano suscitare domande e dubbi e non certezze e risposte". Arte e scienza possono dialogare? "Sì, credo che sicuramente possano dialogare. In primo luogo nelle civiltà del passato occidentale e non, questo dialogo è sempre esistito. Anche oggi un’arte che non entri in relazione critica con la tecnoscienza contemporanea non avrebbe senso. Ma anche una tecnoscienza incapace di rapportarsi alla sensibilità, e ai sentimenti del proprio tempo è puramente produttivistica, e succube delle leggi del mercato".

Qual è il valore più significativo dell’arte contemporanea? "Un’opera ha valore quando riesce a porre domande fondamentali a colui o colei che la guarda: domande relative al nostro stare nel nostro tempo, alla messa in discussione di luoghi comuni legati al nostro sentire, all’acquisizione di una prospettiva critica. E tutto questo credo sia molto importante per i giovani ma non solo".

