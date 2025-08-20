Sold out il concerto di Pelù per la Palestina: "Non è un evento antisemita, ma un aiuto"

Sold out i biglietti per ’S.O.S. Palestina!’, il grande concerto nato per volontà di Piero Pelù per raccogliere fondi da destinare a Medici senza Frontiere nelle attività di soccorso della popolazione palestinese. L’evento si terrà il 18 settembre all’anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. È lo stesso rocker fiorentino, tramite i suoi profili social, ad annunciare il tutto esaurito. "Voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno accettato di partecipare e ringraziare tutte le persone, ben tremila, che hanno comprato i biglietti mandando sold out l’arena delle Cascine" dice il cofondatore dei Litfiba.

"In Palestina è in atto un vero e proprio massacro/genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle. Ancora oggi, in questo preciso momento il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari. La Palestina va aiutata con la massima urgenza e dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo attraverso alcune pagine di informazione indipendente è scaturita l’idea di ’S.O.S. Palestina!’" aggiunge Pelù sottolineando che "non è un concerto antisemita: è un concerto di aiuto per un popolo massacrato". Un aiuto concreto visto che il ricavato dei biglietti – al netto come sempre dei costi vivi dell’evento – andrà al cento per cento a Medici senza Frontiere, realtà che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) aiuta la popolazione civile da tanti anni.

Alla "chiamata alle arti" di Pelù – con la locandina dell’evento curata da Zerocalcare – hanno risposto tanti artisti e amici che saliranno sul palco a titolo gratuito. Oltre al Diablo, accompagnato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, si alterneranno sul palco gli Afterhours, la Bandabardò, Emma Nolde, i Fast Animals and Slow Kids, Ginevra Di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Sono attesi, poi, altri ospiti a sorpresa. "Sarà una serata unica, di musica e solidarietà, con un cast straordinario riunito per una causa importantissima" dichiara Pelù.

B.B.