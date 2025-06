A Firenze presidio permanente pro Palestina sotto la sede della Regione Toscana

Firenze, 9 giugno 2025 - Un presidio permanente per la Palestina davanti alla sede della Regione Toscana in piazza del Duomo a Firenze. E' l'iniziativa, in programma tutti i pomeriggi dall'11 al 18 giugno, organizzata da oltre 20 realtà pro Palestina per denunciare, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, "quello che sta avvenendo in Palestina da anni e anni". Già oggi, hanno annunciato gli organizzatori, è previsto un presidio "per denunciare quanto sta avvenendo alla Freedom Flotilla". Il primo evento, in programma l'11 giugno, si intitola 'Fuori il console di Israele dalla Fondazione Meyer', con chiaro riferimento a Marco Carrai. Partecipano alle iniziative realtà come Firenze per la Palestina, Sanitari per Gaza, e Giovani Palestinesi.

"Ci preoccupa che la Fondazione Meyer non solo sia presieduta dal console onorario di Israele, ma che la stessa Fondazione veda affiancarsi al consiglio di amministrazione un altro organismo di cui farebbero parte persone apertamente sostenitrici del governo di Tel Aviv", ha affermato il consigliere comunale Dmitrij Palagi di Spc, che sostiene l'iniziativa. Questi i prossimi appuntamenti: sempre l'11 giugno ci sarà l'assemblea di Firenze per la Palestina, il giorno successivi ci sarà l'evento 'Fuori Poste Italiane dalla Fondazione Med-Or', mentre alle 18 ci sarà una tavola rotonda “sul boicottaggio accademico”.

Da segnalare il 17 giugno l'evento dal titolo 'Il colonialismo nella scuola italiana' e il 'femminismo decoloniale e la musica contro il silenzio”. Il 18 giugno il presidio permanente si chiuderà con due iniziative: ancora l'assemblea aperta di Firenze per la Palestina e l'appuntamento 'Prigionia politica dei palestinesi”.