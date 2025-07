Casa al sicuro anche durante le vacanze, i consigli dell’esperto per difendersi dai ladri

Firenze, 25 luglio 2025 - Far ritirare la posta da un vicino fidato, usare la tecnologia per far apparire la casa abitata anche se siamo lontani ed evitare di postare in presa diretta le foto delle nostre ferie. Mariano Bizzarri Ollandini, presidente e security manager del Corpo Guardie di Città, istituto di vigilanza privata che opera nelle province di Pisa e di Lucca, offre alcuni utili consigli per cercare di mantenere la casa sicura mentre siamo in vacanza.

Quando si parte per le ferie, tutta l’attenzione è rivolta a valigie, itinerari e prenotazioni. Ma spesso si commettono disattenzioni prima di chiudere casa che poi possono costare care. Del resto, ahinoi, l’estate è il momento in cui i furti in abitazione aumentano. Meglio dunque prestare la massima attenzione per diminuire i rischi. È anche vero che i ladri non sono l’unico problema: fughe di gas, cortocircuiti e perdite d’acqua sono rischi reali. Basta qualche accorgimento per ridurre i pericoli.

Per approfondire: i consigli dei carabinieri

Ad esempio, chiudere le utenze principali come gas e acqua prima di partire può evitare brutte sorprese al rientro. “Ci è capitato più volte – racconta Bizzarri Ollandini – di dover intervenire per allagamenti o anomalie causate da guasti durante l’assenza dei proprietari”.