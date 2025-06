L’estate dei furti "porta a porta". Colpi a Comeana e a Carmignano

Topi d’appartamento di nuovo in azione a Carmignano. Con l’estate, il caldo e il desiderio di lasciare qualche finestra aperta per far circolare l’aria, ecco che le case tornano appetibili ai ladri. Lo scorso fine settimana ci sono stati alcuni furti nelle case, alcuni pure insoliti.

Nella notte fra venerdì e sabato, un appartamento in centro a Carmignano è stato visitato dai ladri mentre i proprietari erano assenti. I malviventi hanno rubato i soldi che hanno trovato nell’abitazione e anche "svaligiato" il frigorifero.

Infatti, la famiglia dei proprietari aveva fatto la spesa e lo aveva ben rifornito e i ladri hanno aperto il frigo, probabilmente, ritenendolo un nascondiglio di preziosi o forse perché avevano davvero fame. Non è la prima volta che succede una razzìa del genere. E così davanti a i tante bontà, i ladri hanno pensato bene di fare incetta di formaggi, salumi, verdure, carne e vini.

Lunedì sera, invece, mentre la famiglia si trovava in casa, in un’abitazione di via Etrusca, a Comeana, i ladri si sono introdotti in taverna ed hanno portato via l’intera attrezzatura per il barbecue. Altro furto nella notte fra lunedì e martedì, sempre a Comeana – dove i ladri hanno adottato un metodo quasi porta-a-porta per individuare gli obiettivi percorrendo tutte le strade – ma in centro, i topi d’appartamento hanno notato la porta-finestra di un balcone aperta, lasciata per far circolare l’aria, e si sono arrampicati.

Una volta entrati, mentre i proprietari dormivano, hanno rovistato fra salotto e cucina trovando un portafogli dove c’erano 100 euro e hanno preso quelli. Tanto è stato lo spavento quando i proprietari si sono resi conto di aver avuto i ladri in casa mentre erano nel sonno. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri. Nonostante il caldo è importante non lasciare aperte le finestre, sia di giorno sia di notte, soprattutto in quei piani della casa che non sono controllabili visivamente.

Nelle scorse settimane c’era stato un passaggio dei ladri a Poggio a Caiano, negli ultimi giorni si sono spostati su Carmignano. Il 15 giugno c’è stata, infine, un’altra spaccata ad Artimino nel parcheggio pubblico di fronte al ristorante "Da Delfina", i ladri dopo aver rotto il vetro hanno portato via solo un’agenda di lavoro che però per il proprietario era preziosa ed ha lanciato anche un appello per ritrovarla.

M. Serena Quercioli