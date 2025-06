Spaccata al Carrefour. Secondo colpo in un mese. Ladri via con la cassaforte

Il colpo grosso questa volta è riuscito e i ladri sono riusciti a portare via la cassaforte del supermercato Carrefour di Seano alla Casa Rossa. Erano al secondo tentativo in meno di un mese. Intorno alle 3 della notte fra venerdì e sabato i ladri sono arrivati con una Panda bianca, sicuramente rubata e dopo aver spostato i "panettoni" a protezione dell’ingresso (posti per evitare le spaccati non erano però ancora stati ancorati al terreno), hanno sfondato con l’auto la porta a vetri. La vetrata si è scheggiata ma l’urto è bastato a rompere le serrature. Una volta entrati, e l’allarme era già scattato, i ladri si sono diretti al box-ufficio, hanno sollevato la cassaforte, caricandola sulla Panda e sono fuggiti. Erano in due e un terzo complice, inquadrato dalle telecamere, faceva il palo in via Levi. In cassaforte era stimata la presenza di circa 4000 euro. Ingente il danno alle porte stimato sui 10.000 euro. Sono arrivati carabinieri e vigilanza ma dei ladri non c’era più traccia.

I malviventi sono gli stessi che la notte del 15 maggio scorso fecero il primo assalto, almeno così sembrerebbe dalla corporatura, dal cappellino indossato, particolari che emergono dai filmati. Quella notte utilizzarono una Fiat Panda rossa come ariete: una volta entrati, col piede di porco cercarono di aprire la cassaforte ma il tentativo durò un minuto soltanto: l’allarme era scattato e sul retro, proprio in quel momento, arrivò il primo tir della giornata per scaricare la merce e il "terzo uomo", il palo che era sempre in via Levi avvisò i compagni e fuggirono a mani vuote. Il secondo colpo è stato pianificato con più cura e una manciata di minuti possono bastare a far uscire una piccola cassaforte. Il Carrefour, aperto da alcuni anni in una porzione dell’edificio che un tempo ospitava la CariPrato, è un piccolo supermercato, vi lavorano 12 dipendenti e la cassaforte non è di quelle dimensioni per cui è necessario un muletto per muoverla. La spaccata arriva anche a poche settimane da quella avvenuta alla Coop in via De Chirico a Seano, poi ci sono state quelle alla Conad a Prato e in precedenza all’Eurospin a San Giusto.

Amareggiati i dipendenti per i danni ingenti e due colpi, uno dietro l’altro. Fratelli d’Italia è critico sulla questione sicurezza. "Carmignano e nello specifico l’abitato di Seano – dice il capogruppo Giovanni Sardi – sono da anni territorio fertile per malintenzionati e bande criminali. Ora stiamo assistendo ad una preoccupante escalation che coinvolge anche le attività economiche. Il sindaco e l’amministrazione non devono esitare nel dare forma alle richieste dei cittadini e del consiglio comunale riguardo la costituzione di una tenenza dell’arma dei carabinieri: la mozione è stata approvata a febbraio. Questo porterebbe all’aumento della presenza delle forze dell’ordine anche in orari notturni".

M. Serena Quercioli